Burdur’da jandarma ekipleri servis araçlarını denetledi

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan uygulama kapsamında 46 okul servis aracı olmak üzere 658 araç denetlendi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 okul servisine 864 TL, 21 araç sürücüsüne 15 bin 145 TL ceza işlemi uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi.

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