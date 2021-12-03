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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Valisi Arslantaş: “Engellilik toplumun tamamını yakından ilgilendiren önemli meseledir”

İHA

Burdur Valisi Arslantaş: “Engellilik toplumun tamamını yakından ilgilendiren önemli meseledir”

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil toplumun tamamını yakından ilgilendiren, bütüncül bir anlayışla ele alınması gereken çok önemli bir meseledir” dedi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Vali Arslantaş, Engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekilerek, toplumsal farkındalığın ve bilincin yükseltilmesi açısından önemli bir gün olduğunu vurguladı. Engelliğin toplumun tamamını ilgilendirdiğini belirten Vali Arslantaş, “Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil toplumun tamamını yakından ilgilendiren, bütüncül bir anlayışla ele alınması gereken çok önemli bir meseledir. Devletimiz, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için pozitif ayrımcılık göstererek bu alanda önemli çalışmaları hayata geçirmiş ve geçirmeye de devam etmektedir. Başta mevzuat içerisinde yapılan düzenlemeler olmak üzere, eğitimden istihdama, evde bakım hizmetlerinden rehabilitasyona, sosyal hayat şatlarının iyileştirilmesinden, ailelerinin desteklenmesine kadar, üreten bireyler olarak hayatın içerisinde yer almaları ve yaşam koşullarının kolaylaştırılması için pek çok hususta engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretilmiştir” dedi.
Vali Arslantaş’ın yayımladığı mesajın devamında, “Her sağlıklı bireyinde engelli adayı olduğunu unutmadan, bunun bilincinde olarak engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içerisinde aktif biçimde yer almaları için, Devlet olarak, toplum olarak tüm kesimlerin duyarlılık göstermesi ve bu alanda yapılan çalışmalara katkı sunması büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günün engelli vatandaşlarımız için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyor, bizler için çok kıymetli ve özel olan engelli vatandaşlarımız ve ailelerine, sağlık içerisinde mutlu huzurlu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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