Avukatlar düşük meblağlar için dilekçe yazmayınca müşteriler kendisinden önce geliyor Kentin tek arzuhalcisi 20 liraya mesleğini yaşatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avukatlar düşük meblağlar için dilekçe yazmayınca müşteriler kendisinden önce geliyor Kentin tek arzuhalcisi 20 liraya mesleğini yaşatıyor

İHA

Avukatlar düşük meblağlar için dilekçe yazmayınca müşteriler kendisinden önce geliyor Kentin tek arzuhalcisi 20 liraya mesleğini yaşatıyor

20 yıldır aynı yerde 20 liraya dilekçe yazan Hüseyin İlhan, kentteki tek arzuhalci olma özelliğini taşıyor. Avukatların düşük meblağlara dilekçe yazmadığını belirten İlhan, bu nedenle müşterilerinin kendisinden önce dükkanına geldiğini söyledi.
Burdur’da yaşayan emekli nüfus müdürü Hüseyin İlhan, 20 yıldır aynı yerde vatandaşın dilekçesini yazarak yardımcı oluyor. Gün geçtikçe sayıları bir bir azalan arzuhalciliğin kentteki son temsilcisi İlhan, her sabah 09.00’da dükkanını açarak akşam 17.00’a kadar vatandaşlara hizmet veriyor. 20 yıl önce başladığında ilde iki arzuhalci olduklarını, daha sonra zamanla tek kaldığını belirten İlhan, mesleğini ise “Arzuhalci, adı üstünde halini arz etmek” diyerek tanımlıyor.
Avukatların düşük fiyatlara bu işi yapmadığı için yoğunluk yaşadığını belirten Hüseyin İlhan, “Mesela az önce bir vatandaş geldi, boşanma dilekçesini yazdım. Tapu işlemleri oluyor. Aklına ne geliyorsa yazıyorum. Müşteri çok oluyor. Ben sabah 9’da geliyorum, müşteri kapıda bekliyor. Avukatın işi yokmuş gibi 10 lira, 20 lirayla uğraşmaz. Ama biz 10 liraya, 20 liraya dilekçe yazıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur bu haftada da vaka sayısı artan ilk 10 il arasına girdi
YEREL HABERLER Burdur bu haftada da vaka sayısı artan ilk 10 il ...
4 kişinin öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü
YEREL HABERLER Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü
Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu
YEREL HABERLER Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar ...
Bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konuldu
YEREL HABERLER Bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konuldu
MHP MYK üyesi Alperen: “36 yılda terörle mücadeleye yaklaşık 1 milyon trilyon dolar harcandı” MHP heyeti, Genel Başkan Bahçeli’nin talimatıyla Burdur’da
YEREL HABERLER MHP MYK üyesi Alperen: “36 yılda terörle mücadeleye ...
35 yıldır topladığı çalgılar ile evin bir odasını müze yaptı Tarihi çalgılar ile oluşturduğu müze ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER 35 yıldır topladığı çalgılar ile evin bir odasını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.