Bahçesinde kalp krizi geçiren Alpay öğretmen kurtarılamadı

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Halim AKCA/ BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde, evinin bahçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Alpay Kepez (34), hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çamlık Hacıbağ Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni Alpay Kepez, sabah okula gitmek için evden çıktı. Bahçesinde fenalaşıp, yere düşen Kepez'i yoldan geçenler fark edip, apartman sakinlerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kepez'i Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kepez, doktorlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 10 yıldır öğretmenlik yapan, 2 yaşındaki ikizlerin babası Kepez'in ölümü, Bucak'taki öğrencileri, meslektaşları ve Antalya'nın Aksu ilçesindeki yakınlarını üzdü. Alpay Kepez'in cenazesi, yarın Aksu ilçesi Mandıralar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-12-06 16:09:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.