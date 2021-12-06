Burdur'da kazada ölen 2'si kardeş 4 kişi, Afyonkarahisar'da defnedildi (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Antalya-Burdur yolunda meydana gelen ve 2'si kardeş 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Alan'ın, Tufan Yavuzcan yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarpma anı yer aldı. Alan'ın aracıyla hız kesmeden dorseye çarptığı görüldü.Halim AKCA/ BUCAK (Burdur), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-12-06 16:11:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.