Burdur’da gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Burdur’da gece saatlerinde etkili olacak çok kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Burdur’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (3075 kg/m2), Bucak civarları şiddetli (75100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada, “Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08.12.2021 Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

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