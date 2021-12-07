Üniversiteli Gizem'in öldüğü yere 19 çiçek bırakıldı



Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA) BURDUR'da 5 yıl önce belediye kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) ailesi, pandemi nedeniyle Burdur'a gelemeyince kızlarının öldüğü yere çiçekçi aracılığıyla 19 çiçek ve fotoğraf bıraktırdı.

Burdur'da, 7 Aralık 2016 tarihinde, Halk Pazarı Caddesi'nde Ramazan Altınsoy'un kullandığı Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun altında kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal, yaşamını yitirdi. Denizli'de oturan ve her yıl kazanın olduğu yere gelerek, karanfil bırakan baba Ömer Çakal ve anne Teslime Çakal, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle Burdur'a gelemedi. Çakal çifti, Burdur'daki çiçekçi aracılığıyla, kazanın yaşandığı kaldırıma 19 çiçek ve kızlarının fotoğrafını bıraktırdı.

Medine Gizem Çakal'ın fotoğrafının üzerindeki 'Ben Medine Gizem Çakal. Gurbette üniversiteye giderken öldürülen ben, ne yaptım size? Hatta babama 'Ben nüfusumu Burdur'a alacağım. Burdur Belediyesi ve esnafı kazansın. Esnafın tek geliri asker ve öğrenci' dedim. Siz beni göz göre göre öldürdünüz. Oysa ben Müze Parkı'nda söz vermiştim babama. Takipçisi olacağız. Gizem Çakal için adalet' yazısı dikkati çekti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-12-07 12:59:41



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