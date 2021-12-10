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Burdur Valisi Arslantaş: “Her birey insan hakları için azami çaba sarf etmeli”

İHA

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce ayrımı gözetmeksizin, her bir bireyin insan hak ve özgürlüklerinin korunması için azami çaba sarf etmesi birlikte yaşama duygusunu daha da pekiştirecektir" dedi.

Burdur Valisi Arslantaş: “Her birey insan hakları için azami çaba sarf etmeli”

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce ayrımı gözetmeksizin, her bir bireyin insan hak ve özgürlüklerinin korunması için azami çaba sarf etmesi birlikte yaşama duygusunu daha da pekiştirecektir” dedi.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilişinin yıldönümü, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Burdur Valisi Ali Arslantaş bir mesaj yayımladı. Türkiye’nin bildirgeyi kabul eden ilk ülkeler arasında olduğunu hatırlatan, “Çağdaş demokratik toplumların olmazsa olmazlarından olan "İnsan Hakları" kavramı, devletimiz tarafından da üzerinde önemle durulan bir konudur. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri arasında yer alan ülkemiz, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul eden ilk ülkeler arasında yer almıştır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesini şiar edinmiş bir medeniyetin mensupları olarak, devletimizin insan hakları konusunda atmış olduğu her adım, insanlara gösterilen saygı ve önemin bir göstergesidir” dedi.
İnsan hakları için toplumun tüm fertlerinin aynı hassasiyetti göstermesi gerektiğini belirten Vali Arslantaş, “İnsanı temel alan bu anlayışla, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce ayrımı gözetmeksizin, her bir bireyin insan hak ve özgürlüklerinin korunması için azami çaba sarf etmesi, toplum barışını ve birlikte yaşama duygusunu daha da pekiştirecektir. Bu doğrultuda kamu, kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, toplumun tüm dinamikleri ve fertleri olarak insan haklarının korunması ve her yönden geliştirilmesi için, temel hak ve özgürlüklerin merkeze alan bir anlayış içerisinde gereken hassasiyetin hep birlikte gösterilmesi gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde sağlık içerisinde mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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