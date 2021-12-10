Burdur’da açılan insan hakları şikayet kutuları boş çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’da açılan insan hakları şikayet kutuları boş çıktı

İHA

Burdur’da açılan insan hakları şikayet kutuları boş çıktı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Burdur’da bulunan insan hakları şikayet ve dilekçe kutuları açıldı. Vali Yardımcısının katılımıyla açılan kutuların hepsi boş çıktı.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle Burdur’da farklı bir etkinlik düzenlendi. Vali Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Mehmet Polat ve kurul üyelerinin katılımıyla il genelinde bulunan insan hakları şikayet ve dilekçe kutuları açıldı. Kutuların açılmasından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Mehmet Polat, “Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Beyannamesinin ilk cümlesi der ki ‘Tüm insanlar din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın özgür, eşit ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkına sahiptir.’ Her insanın en temel hakkı yaşama hakkıdır. Bundan sonra diğer temel haklar gelir. Bu bildirgeye ilk imza atan ülkeler arasındayız. 2003 yılında çıkan yönetmelikle İnsan Hakları Kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar Vali adına bir vali yardımcısı başkanlığında genellikle sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan bir kuruldur. Biz de kurul olarak insan hakları gününde, sizlerin de tanıklığında ilimizdeki insan hakları kutularını birlikte açalım. Bakalım bir talep, şikayet ve ya dilekçe var mı?” dedi.
İnsan Hakları Kuruluna en fazla dilekçenin cezaevinde bulunan hükümlülerden geldiğini belirten Vali Yardımcısı Polat, “Burdur halkına bir kez daha belirtmek istiyorum. Eğer kendinize ve ya bir yakınınıza insan hakkı ihlali yapıldığını düşünüyorsanız. İlçelerde kaymakamlarımıza, illerde valiliklerimize bunu dilekçe olarak yazabilirsiniz. Çeşitli nedenlerle gelemiyorsanız, güvenlik endişesi ile kimliğinizi belirtmemek istiyorsanız, çeşitli yerlere koyduğumuz şikayet kutularına bu ihlali belirten dilekçe yazarak bildirebilirsiniz. Bizler insan hakkı ihlalini tespit ettiğimizde ilgili kurumlarla temasa geçerek, işlemi başlatıyoruz. En fazla dilekçe cezaevinde bulunan hükümlülerden geliyor. Ya da insan hakkı ihlali olmadığı halde vatandaş öyle olduğunu düşündüğü için yazmış olduğu dilekçeler oluyor. Bunun dışında şu ana kadar önemli bir insan hakkı ihlaline rastlamadık” ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından İnsan Hakları Kurulu, Valilik, Burdur Devlet Hastanesi ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan insan hakları şikayet ve dilekçe kutuları açtı. Açılan kutuların hepsinin boş olması şaşkınlık oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur’da kütüphanesiz okul kalmayacak
YEREL HABERLER Burdur’da kütüphanesiz okul kalmayacak
Burdur Valisi Arslantaş: “Her birey insan hakları için azami çaba sarf etmeli”
YEREL HABERLER Burdur Valisi Arslantaş: “Her birey insan hakları ...
İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı
YEREL HABERLER İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaralandı
Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor
YEREL HABERLER Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ...
Sağanağın vurduğu Bucak'ta hasar tespit çalışması
YEREL HABERLER Sağanağın vurduğu Bucak'ta hasar tespit çalışması
Tren kazasında hayatını kaybeden anne toprağa verildi
YEREL HABERLER Tren kazasında hayatını kaybeden anne toprağa verildi
Trenin çarpmasıyla ölen Serpil, toprağa verildi
YEREL HABERLER Trenin çarpmasıyla ölen Serpil, toprağa verildi
Sel suları mahalleyi gölete çevirdi Sel sularının kapladığı mahalleden yeni görüntüler
YEREL HABERLER Sel suları mahalleyi gölete çevirdi Sel sularının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.