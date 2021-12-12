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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Erbakan: Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız

DHA

Fatih Erbakan: Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde asgari ücretten vergiyi kaldıracaklarını söyledi.
Partisinin il kongresi için Burdur'a gelen Fatih Erbakan, Öğretmenevi Salonu'nda yapılan kongrede partililere hitap etti. Erbakan, "Türkiye'de nüfusun yüzde 80'lik, 90'lık kesiminin mağdur olduğu en önemli konu ekonomik kriz konusudur. Türkiye'yi karış karış gezen bir kimse olarak çok açık bir şekilde görüyorum ki, Türkiye'de milyonlarca insanımız bugün ekonomik krizle boğuşmaktadır" dedi. Erbakan şunları söyledi;
"Esnafıyla, çiftçisiyle, emeklisiyle, memuruyla, asgari ücretlisiyle, hayvancılıkla uğraşanıyla, KOBİ'siyle neresinden bakarsanız bakın şu anda büyük bir geçim derdi, alım gücünün düşmesi, fakirleşme haftalardır aylardır evine herhangi bir ekmek götürememe, bir kuruş para kazanıp da evine, çoluğuna çocuğuna götürememe derdi ile karşı karşıyadır. Bir de bütün bunların yanında 106 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip işsizler ordumuz. Türkiye'de toplam işsiz sayısı bugün 10 milyon seviyesine gelmiş. Yunanistan'ın nüfusundan fazla diyorduk. Hesabını yapmışlar bir de baktık ki sadece Yunanistan değil dünyadaki 106 ülkenin nüfusundan fazla işsizler ordusu."
Halkın Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı dönemini aradığını belirten Erbakan, "Madem ki öyle artık o zaman yeniden milli görüş vakti, yeniden refah vakti, yeniden bolluk ve bereket döneminin vakti gelmiştir" diye konuştu.
İktidara gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 70 zam yaparak işe başlayacaklarını kaydeden Erbakan, "Bütün haksız vergiler lağvedilecek, asgari ücretten vergi alınmayacak. Hane halkının, esnafın, KOBİ'lerin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bankaya, kooperatife olan borçlarının faizlerinin hepsini devlet üstlenip bir kereye mahsus olmak üzere silecek" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-12-12 19:14:10

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