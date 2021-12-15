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Burdur’da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı Burdur Valisi Ali Arslantaş: "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında benimseyeceğimiz politikaların zeminini oluşturacağız"

İHA

Burdur’da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı Burdur Valisi Ali Arslantaş: "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında benimseyeceğimiz politikaların zeminini oluşturacağız"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı'nda konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, “Çalıştay sonunda 20222025 yılları arasında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında benimseyeceğimiz politikaların zemini oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Pınar Doğan tarafından yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı sunumu sonrası Vali Ali Arslantaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şimşek’in konuşmasıyla çalıştayın açılış programı son buldu. Çalıştayın ikinci bölümünde teknik kurul üyeleri tarafından sunumlar yapıldı.

Yapılan çalıştayın kadına yönelik şiddetle mücadelede benimsenecek politikaların zemininin oluşturulacağını belirten Vali Arslantaş, “Ülkemizde de ilki 2007 yılında yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve devamında hazırlanan yerel eylem planları ve üretilen sosyal politikalar da kadına yönelik şiddetle mücadelede benimsediğimiz kamu politikalarının yönünü göstermektedir. Gerçekleştirdiğimiz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı sonunda, ilimizde 20222025 yılları arasında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında benimseyeceğimiz politikaların zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Şiddetle mücadele kapsamında; tüm tarafların katkılarıyla benimseyeceğimiz yeni yol haritamızın, bizleri şiddetsiz bir topluma daha çabuk ulaştırabileceğine inanıyorum ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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