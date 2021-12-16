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Depremin ardından ayağa kaldırılan tarihi saat kulesi ve Ulu Cami kendine hayran bıraktırıyor

İHA

Depremin ardından ayağa kaldırılan tarihi saat kulesi ve Ulu Cami kendine hayran bıraktırıyor

Yapıldıktan 6 asır sonra depremde yıkılan Burdur Ulu Cami ve aynı depremde yıkıldıktan sonra tekrar yapılan saat kulesi kendisine hayran bırakıyor.
Burdur’da 1300 yılında Hamitoğulları Beyi Dündar Bey tarafında yapılan Ulu Cami 1914 depreminde tamamen yıkıldı. 1800’lü yıllarda dönemin Konya Valisi tarafından yapılan saat kulesi de aynı deprem sonucu yıkıldı. Vatandaşlar tarafından 1919 yılında tekrar yapılan camiye önceki camiden kalma minber, kapılarda bulunan kabartmalar ve müezzin mahfeli tekrardan kullanılıyor. Çift minareli cami görenleri kendisine hayran bıraktırıyor.
Yapılan ilk caminin ahşap ve çok direkli olduğunu belirten Burdur Belediyesi eski başkanı Sebahattin Akkaya, “1914'e kadar bu cami ayakta kalıyor. Ahşap, çok direkli ve üzeri toprak dam olan bir cami. 1914 depreminde cami tamamen yıkılıyor ve 1919 yılında devletin ve halkın yardımlarıyla şimdiki Ulu Cami yapılıyor. 1300 yılında Hamitoğlu Dündar Bey tarafından yaptırılan camiden kalman bir minber var. Orijinal ve anıtlar kurulu tarafından da tescil edilmiştir. Onun yanında kapılardaki kabartmalar, minarelere çıkan kapılar ve müezzin mahfeli eski camiden kalmadır. Geri kalan kısımlar tamamen yeniden yapılmıştır” dedi.

1914 depreminde saat kulesi de aynı sonu yaşadı
Yapıldıktan 114 yıl sonra aynı depremde yıkılan saat kulesi hakkında bilgi veren Akkaya, “800'lü yılların başlarında Konya valisi tarafından buraya bir saat kulesi yaptırılıyor. 1914 depreminde o da yıkılmış. Daha sonra 1941 tarihinde buraya bir saat konuluyor. Üzerinde çan vardı. Bu çan bilmeyenler bunu kilise çanı gibi değerlendirirdi. Hiç alakası yok, her yarım saatte bir çalan çandı. Burdur'un hemen her tarafından duyulurdu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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