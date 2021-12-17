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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahşaplar onun elinde yanarak sanat eserine dönüşüyor

İHA

Ahşaplar onun elinde yanarak sanat eserine dönüşüyor

Burdur’da yaşayan İzzet Topuz, 12 yıl önce başladığı resim çizme yeteneğine farklı bir boyut kazandırdı. Topuz, tahta parçalarını yakarak ünlü tarihi heykelleri ve tabloları resmediyor.
Burdur’da yaşayan İzzet Topuz (64), okul yıllarında aldığı teknik resim derslerinde yeteneğini fark ederek kamudan emekli olduktan kurslarda kendini geliştirdi. 12 yıl önce hobi amaçlı resimler çizmeye başlayan Topuz’a zamanla gelen siparişler sayesinde gelir kapısı oldu. Başlangıçta tablolara resim çizerek başlayan Topuz, daha sonra bu zanaatına farklı bir boyut kazandırdı. Bir makine yardımıyla tablo şeklinde kesilen veya ağaç kütüklerini yakarak adete birer sanat eserine dönüştürüyor. Daha çok antik kentler üzerine çalışmalar yaptığını belirten Topuz, “Resim olarak çalışıyorduk. Daha sonra sergiler açmaya başladık. Son 7 yıldır da KOSGEB aracılığıyla bu işyerini açarak devam ettiriyoruz. Burdur'da çok kez sergilerimiz oldu. Daha çok çalışmalarımız Sagalassos ve Kibyra Antik Kenti ile ilgili çalışmalarımız var. Önceden resme olan bir yatkınlığın vardı. Öğrencilik yıllarında da mesleki resim ve teknik resim dersleri gördüğümüz için bize bir yabancı gelmedi. Kurslarla da kendimizi geliştirdik” dedi.

“İnsanlar ilgilerini çeken ürünleri alıyor”
Antik kentlerde ufak tablolarını ziyaretçilere sergilediğini belirten İzzet Topuz, “Şimdi biz büyük tablolar sergi salonu olmayınca sergileyemediğimiz için satışımız haliyle olmuyor. Küçük çalışmalarımızı turistik yerlere götürdüğümüz zaman dikkat çekiyor. Mesela antik kentler ile ilgili olsun veya onun dışında farklı çalışmalar olsun burada gördüğünüz gibi onlar satın alabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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