Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret için Burdur’a geldi.

Bir dizi ziyaret için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Burdur’a geldi. Bakan Dönmez, ziyaretlerine Valilik ile programın ile başladı. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Valilik anı defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti. Burada Vali Ali Arslantaş, tarafından ildeki gelişmeler hakkında bilgi Bakan Dönmez’e bilgi verildi.

Program İl Özel İdaresi’nde gerçekleşecek Enerji Koordinasyon Toplantısıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.