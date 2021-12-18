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Bakan Dönmez: Çiftçi artık kenti elektriğini üretebilecek

DHA

Bakan Dönmez: Çiftçi artık kenti elektriğini üretebilecek


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çiftçilerimizin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksikliklerimizi tamamladık. Artık bundan sonra çiftçilerimiz gerek tarlasında gerekse evinde ya da işletmesinde çatılarında güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecek" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur Valiliği'ni ziyaret edip Vali Ali Arslantaş ile bir süre görüştü. Bakan Dönmez daha sonra İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sektör temsilcileri ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Dönmez, "Bugün Burdur ilimizde enerji ve tabii kaynaklar alanında ilin hem elektrik hem gaz dağıtım hem de madencilik alanındaki faaliyetlerindeki gelişmeleri masaya yatırdık. Önümüzdeki dönem yapılması gereken projeleri, planlamaları da masaya yatırdık. Etraflıca herkese söz verdik. Onlar da görüş, öneri istek ve taleplerini bizimle paylaştılar" dedi.
MERMER İÇİN OSB
Burdur'un maden ve mermer sektörü açısından bu alanda en çok maden faaliyetinin yer aldığı kentlerden olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Neredeyse 10 bin civarında insanımızı bu sektörde, bu ilde istihdam ediyoruz. Daha katma değerli, daha uç ürünler nasıl yapılabilir; bunları tartıştık. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'mız üçüncü OSB´den bahsetti. Özellikle mermercilikle alakalı uç ürünlerin işleme tesislerinin yapıldığı, belki mermercilik makinelerinin de burada yapıldığı bir OSB´den bahsediyoruz. Biz de bu OSB´ye olan desteğimizi burada yenilemiş olduk" diye konuştu.
Diğer yandan Burdur'un 2008 yılından bu yana doğal gaz kullanan kentlerden biri olduğunu belirten Dönmez, "Merkezde doğal gaz kullanırken buna ilave olarak Bucak, Gölhisar ve Yusufça'da doğal gaz var ama diğer ilçe ve beldelerimize doğal gaz getirilmesi yönünde talepler var. Şu anda Ağlasun ilçemizde büyük oranda yatırımlar tamamlandı" dedi.
'ÇİFTÇİMİZ ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KENDİSİ KARŞILAYABİLECEK'
Elektrik dağıtım şirketinin yetkilileriyle Burdur´da yapılan çalışmalar hakkında geniş boyutlu bilgilendirme aldığını kaydeden Bakan Fatih Dönmez, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıl dağıtım alanında yaklaşık 58-60 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bu yıl da 76 milyon liralık bir yatırım bütçesi söz konusu. Özellikle yeni dönemde kırsal alandaki şebeke ve trafo merkezlerinin yenilenmesi ve güç artışına ağırlık vereceğimizi de söyledik. Bir de çiftçilerimize dönük olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimizden de bu yönde talep geldi. Biz de bunu sonuna kadar destekliyoruz. Çiftçilerimizin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksikliklerimizi tamamladık. Artık bundan sonra çiftçilerimiz gerek tarlasında gerekse evinde ya da işletmesinde çatılarında güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecek."
Bakan Dönmez daha sonra AK Parti'nin Burdur Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Teşkilat Akademisi Toplantısı'nda partililere hitap etti. Dönmez'e salon girişinde Burdur'a özgü ceviz ezmesi ikram edildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-12-18 15:39:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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