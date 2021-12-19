Akdeniz Bölgesi'nde en az antibiyotik kullanan il Burdur

– 12. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) verilerine göre Akdeniz Bölgesi'nde reçetelerin ortalama yüzde 30,59’unda antibiyotik yer alırken, Burdur yüzde 20,76 ile bölgede en az antibiyotik kullanan il oldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanlığınca düzenlenen 12. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) İl Koordinatörlükleri değerlendirme toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya Burdur Sağlık Müdürlüğünü temsilen katılan AİK İl Koordinatörü Dr. Alper Teker, ilde yapılan çalışmaları anlattı.

AİK Daire Başkanı Mesil Aksoy, Akdeniz Bölgesi'nde antibiyotik reçetelendirme açısından en başarılı ilin Burdur olduğunu belirterek, akılcı ilaç kullanımı konusundaki çalışmaları nedeniyle Burdur İl Sağlık Müdürlüğünü örnek gösterdi. AİK'in verilerine göre antibiyotik bulunan reçete yüzdesi Türkiye genelinde yüzde 24,11 olarak

belirlendi. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye bölge ortalaması olan 30,59'un üzerinde yer alırken, Antalya'nın 21,50, Isparta'nın 21,79 ve Burdur'in da 20,76 olduğu açıklandı.

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