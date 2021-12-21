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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Arslantaş vatandaşları Salda gölü manzaralı kayak merkezine davet etti

İHA

Vali Arslantaş vatandaşları Salda gölü manzaralı kayak merkezine davet etti

Yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu eşsiz manzaralar eşliğinde kayak severleri ağırlamaya hazırlanan, kış turizminin bölgedeki yeni adreslerinden Salda Kayak Merkezi’nde sezon Cumartesi günü açılıyor.
Beklenen karın yağmasıyla birlikte beyaza bürünen Burdur Yeşilova İlçesi, Eşeler Yaylası’nda yer alan Salda Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıkları sürüyor. Burdur Valisi Ali Arslantaş, gerçekleştirdiği ziyarette hazırlıkların devam ettiği kayak merkezinde incelemede bulundu. Devam eden hazırlıkları yerinde inceleyen Vali Arslantaş, Kaymakam Muhammet Emin Tutal ve ilgili personelden mevcut durum, pistler, tesisler ve sunulacak hizmetlerle ilgili bilgi aldı.
İncelemeleri sonrası, kayak severleri Cumartesi günü açılışı yapılacak Salda Kayak Merkezine davet eden Vali Arslantaş, kayak sporuna yeni başlayanlar dahil her seviyeden kayakçıya hitap ettiğini söyledi.
Burdur’a 77, Yeşilova ilçesine ise 14 kilometre mesafede 1900 metre rakımda bulunan kayak merkezi, yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla kullandığı AntalyaDenizli güzergahında, Burdur, Denizli ve Antalya illerinin ortasında yer alıyor. Kayak Merkezi 860 metre uzunluğunda teleski hattı ve uzunlukları bin ile bin 600 metre arasında değişen, her seviyeden kayakçıya hitap eden 3 pist ile kayak yapma fırsatı sunuyor. Kayak merkezinde, kafeterya, restoran hizmetleri, kayak takımı ve kızak temini, teleski ve pist hizmetlerinin yanı sıra, 17 kişilik konaklama tesisi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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