Burdur'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı eşsiz manzaralar oluşturdu

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Burdur’da hafta sonu etkisini arttıran kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışı gün batımıyla eşsiz manzaraları da beraberinde getirdi.

Burdur’un ilçeleri ve merkeze yakın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulurken, Burdur Isparta Dağ yolunda ise yer yer 10 santimetreye ulaşıyor. Isparta Burdur il sınırında bulunan Gelincik göleti ise donma noktasına gelmiş durumda. Gün batımıyla göl ve beyaza bürünen ormanlık alan eşsiz manzaralar oluşturdu.

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