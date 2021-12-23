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Kış aylarının vazgeçilmezi salebin kilosu 1500 lira

DHA

Kış aylarının vazgeçilmezi salebin kilosu 1500 lira


Halim AKCASemih ERSÖZLER/ BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aroması ile bilinen Bucak salebi, kilosu 1500 liradan satışa sunuluyor.
Bucak'ta Toros Dağları'nda köylülerin topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarında sıkça tüketiliyor. Nisanhaziran aylarında yüksek kesimlerde yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte 6-8 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumruları, taş değirmende öğütülüp, toz haline getirildikten sonra kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturuluyor. Salep, 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp, içime hazır hale geliyor. Tadı ve aromasıyla damakta lezzet bırakan Bucak salebinin, birçok kente satışı yapılıyor.
FİNCANI 15 LİRA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de başbakanlığı döneminde '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarına "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" diyerek ikram etmesi ve bir süre sonra da ilçeye ziyarette bulunmasının ardından ünü artan Bucak salebi, Türkiye'nin birçok ilinden sipariş ediliyor. Pandemi sürecinde tüketimi artarken, kilosu 1500 liradan satılan salep, 50 ve 100 gramlık paketlerde satışa sunuluyor. Salep, pastane ve kafelerde fincanı 15 liradan içiliyor. 
'KURAKLIK NEDENİYLE REKOLTE DÜŞTÜ'
Bucak'ta baba mesleğini sürdüren Aziz Gündüz, salebe talebin her geçen gün arttığını söyledi. Kuraklık nedeniyle salep üretiminde azalma yaşandığını anlatan Gündüz, "Bahar mevsiminin kurak geçmesi orkide bitkisinin geç filizlenmesine yol açtı. Filizlendikten sonra yağışların yeterli olmaması nedeniyle de orkide bitki yumruları gelişemedi ve ciddi boyutta rekolte düşüklüğü yaşandı" diye konuştu. 
'ENERJİ VERİCİ'
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, salebin sütle tüketilmesi nedeniyle enerji verici özelliğinin fazla olduğunu söyledi. Manavoğlu, "Kış aylarının gelmesiyle salep tüketiminde artış yaşanıyor. Salebin sıcak olarak tüketilmesi hem boğaz için hem de öksürük için oldukça faydalı. İçerisindeki enerji verici özelliğinden dolayı vücut ısımızı yükseltmeye yarıyor. Salebin üzerine döktüğümüz tarçın da antioksidan özelliğe sahip bir baharat. Saleple birlikte tüketildiğinde hem salebin enerji verici özelliği hem tarçının anti bakteriyel özelliğinden dolayı aslında özellikle çocuklar için faydalı olacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCASemih ERSÖZLER
2021-12-23 10:46:08

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