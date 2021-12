Acil tıp teknisyeni kadınlar saniyelerle yarışarak can kurtarıyor Duyarsız sürücüler ve acılı aileler işlerini zorlaştırsa da bir an pes etmiyorlar

Burdur’da 112 Acil Sağlık ekibi olarak görev yapan kadınlar, ilk günkü hevesle görevlerinin başında. Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan kadın ATT ekibinin en çok zorlandıkları konular ise duyarsız sürücüler ile acılı aileler.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İl Ambulans Servisinde görev yapan 370 personelin yarısı kadınlardan oluşuyor. Bu kadınların kimi vakaya ulaşmak için saniyeler ile mücadele ederken kimi ise müdahale ederek yaşama tutuyor. 3 kadın olarak görev yapan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) gün içerisinde her anonsu can kulağı ile dinleyerek, görevlerini yapıyorlar. Vaka anonsunun gelmesiyle istasyondan çıkış yapan ve saniyelerle yarışları başlayan 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk günkü aşkla görevlerini yapıyorlar.

Duyarsız sürücülere ‘Ne olursunuz yol verin’ diyerek seslenen ambulans şoförü Arzu Telli, "Sürücü olarak kadın olduğumuz için ülkemizde sıkıntılar var, çözemiyoruz. Onun dışında iyi tepkilerde alıyorum. ‘Kadınlarda bu işi yapabiliyormuş, kadınlarda artık aktif rol olabiliyormuş’ gibi tepkiler de alıyorum. Trafikte sorunlar yaşıyoruz. Yol vermeyen sürücüler oluyor. Bir fermuar sistemimiz var. Bununla ilgili çok fazla reklam ve bilgilendirme yapıldı. Fermuar sistemini hala çözemedik. Araçların sağlı sollu yanaşıp, ambulansın yolu ortalayarak gitmesiyle yolun açılabileceğini daha önce anlattık. Yol vermeme gibi sıkıntıları yaşıyoruz. Kırmızı ışık olduğunda geçmekten korkuyorlar. Ceza yemeyeceklerini, arkalarına ambulans olduğu için geçebileceklerini bilmiyorlar. Burada yol vermeyen sürücülere seslenmek istiyorum. Trafikte bir tek size aşamıyoruz. Ne olur yol verin” dedi.



Bir canı kurtarmanın mutluluğu onlar için başka

Solunum ve nabzı duran bir hastaya geri döndürmenin tarifsiz duygular yaşattığını belirten Tuğba Mudul, "Özellikle pandemi sürecinde çok zorluk yaşadık. Belli bir süre çocuğumu bırakacak kimse olmadı. Eşimde aynı şekilde sağlık çalışanı olduğu için belli zamanlar bir zorluk yaşadık. Hasta sayılarına da ciddi bir artışı oldu. Vakaya gittiğimizde bir hatamızın nabzı ve solunumu durmuştu. Ekip olarak başarılı bir şekilde SPR gerçekleştirdiğinizde tekrar hayata dönmesi ve nabzının tekrardan geri gelmesini sağladık. Bizim için ‘İyi ki bu mesleği yapıyoruz’ dedirtiyor. Mesleğinde severek yapıyorum” ifadelerini kullandı.



“Bize engel olacak davranışlarda bulunmalarını rica ediyoruz”

Olay yerinde acılı ailelerin yaşattıkları zorluk nedeniyle görevlerini yapmakta güçlük çektiklerini dile getiren Bahriye Nur Gülpınar, "Olay yerine ulaştığınızda ister istemez hasta yakınları olayın üstünden üzüntüsünden dolayı ajite oluyorlar. Bizim müdahale etmemiz biraz zorlaşıyor. Bu konuda onlardan daha sakin davranmalarını ve bize engel olacak davranışlarda bulunmalarını rica ediyoruz. 112'de olmaktan gurur duyuyorum. Bayan olarak bu mesleği yapmaktan da gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.



Burdur’da ilk 10 dakika içerisinde olay yerine ulaşma oranı yüzde 99,3

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre Burdur’da Acil Sağlık Ekipleri acil vakaya 10 dakika içerisinde ulaşma oranı yüzde 99,3. 112 Acil Sağlık ekibinin içerisinde olmanın büyük gurur verdiğini vurgulayan Burdur İl Ambulans Başhekimi Dr. Cemal Şencan, "112'nin içerisinde olmak büyük bir gurur veriyor. Sağlık sektörünün en hareketli kısmında olduğumuzu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımıza ilk etapta her türlü acil yardımı sağlamak için 7 gün 24 saat canla başla çalışıyoruz. Çalışanlarımızın bir çoğu bayan personel, bayan personeller ile çalışmakta ayrı gurur verici bir durum. Şoförlük yapan bayan arkadaşlarımız da var” diye konuştu.

