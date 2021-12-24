Evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangında 11 hayvan telef oldu

Burdur’da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangında 1 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef olurken, eksi 13 derecede alevlere müdahale eden bir itfaiye erinin bıyıkları buz tuttu.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana geldi. Bir evde çıkan yangın kısa sürede ahıra ulaştı. Geceyi aydınlatan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Termometrelerin eksi 13’ü gösterdiği köyde bir itfaiye erinin bıyıkları buz tuttu. Alevlerin yükseldiği ahırda bulunan 1 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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