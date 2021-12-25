Burdurlu öğrenciler uluslararası yarışmaya damga vurdu

Bucak Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 18. Uluslararası Gastronomi Festivalinde Burdur'a gurur yaşatan başarı.

2225 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Şefler Birliği (WACS) işbirliği ile düzenlenen 18. Uluslararası Gastronomi Festivaline katılan Bucak Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Burdur'a gurur yaşattılar. 51 ülkeden firmalar ile yerli ve yabancı yarışmacıların yanı sıra 150 jüri üyesinin katılım sağladığı festivale, Bucak Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecekİçecek Hizmetleri 10 ve 12. sınıflardan 11 öğrenci yarışmaya damga vurdu. Öğrenciler 3 gün süren lise düzeyindeki yarışmalarda çeşitli kategorilerde toplamda 6 Altın, 3 Gümüş ve 2 Bronz madalya alarak Burdur’un yöresel yemeklerinin dünya çapında tanınmasına katkıda bulundu.

Öğrencilerle gurur duyduklarını belirten Burdur Valisi Ali Arslantaş, “Uluslararası bir festivalde 11 madalya alma başarısı gösteren öğrencilerimizin diğer öğrencilere de örnek olacaktır. Madalyalar ile birlikte verilen WACS sertifikalarının Dünya çapında geçerliliği bulunmasının, okul sonrasında bu alanda öğrencilerimize birçok kapıyı açacağına inanıyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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