Salda Gölü'nde kış güzelliği



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü, yağan karla beyaza büründü. Beyaz, mavi ve yeşilin ortaya çıkardığı görüntüler, ziyaretçilerini hayran bıraktı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile benzerliğini açıklamasından sonra popülerliği daha da arttı. Beyaz kumsalı, turkuaz rengi suyuyla yaz aylarında 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, kış aylarında da ayrı güzelliğe büründü. Kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan Salda Gölü ve çevresinde ortaya güzel görüntüler çıktı. Eşeler yaylasında, Burdur'a 77, Yeşilova ilçesine 14 kilometre mesafede 1900 metre rakımda bulunan Tınaztepe'deki Salda Kayak Merkezi'nin ziyaretçileri de manzaranın keyfini çıkardı. Tatilciler, Salda Gölü manzarasıyla selfi çekti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-12-27 10:55:04



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