Bucak'ta dere suyu taştı, evler su altında kaldı



Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Boğazköy'deki evler, ahırlar ve ovalar göle döndü. Boğazköy, 7 Aralık'taki yağışın ardından bir ayda ikinci defa su baskını yaşadı.

Bucak'ta etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Boğazköy'de 5 ev ve ahırlar su altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle ovalar göle döndü. Dere taşması nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Boğazköy'de 7 Aralık'taki yağışta da aynı bölge su altında kalmıştı.

Boğazköy'de oturan Hakkı Özfil, "7 Aralık'taki yağıştan sonra da evlerimiz, ahırlarımız ve hayvan yeminden kullandığımız saman balyaları su altında kalmıştı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışıyla yine derelerin taşması sonucu evlerimiz, ahırlarımız su altında kaldı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-12-30 19:31:40



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