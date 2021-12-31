Çam ağacı kesimini önlemek için bin adet fidan dağıtıldı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle çam ağacı kesilmesinin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dağıttı.

Burdur Orman Müdürlüğü tarafından yılbaşı ağacı yapılmak için kesilen fidanlara dikkat çekmek ve yeni yıla fidan dikerek girme konusunda farkındalık oluşturmak için ücretsiz fidan dağıtımı etkinliği düzenlendi. Müdürlük binası önünde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Vatandaşlara fidanları koymak için verilen bez torbaların üzerinde doğru fidan dikimi nasıl yapılır konusunda bilgiler yer aldı. Etkinlikte vatandaşlara bin adet fidan dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.