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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022’yi görev başında karşıladılar

İHA

2022’yi görev başında karşıladılar

Burdur’da sağlık, emniyet ve itfaiye personelleri yeni yılı görev başında karşıladı. Hepsinin ortak temennisi ise yeni yılın tüm ülkeye huzur ve mutluluk getirmesi oldu.
Burdur’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 112 Acil Sağlık, Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı personeller yeni yılı görevlerinin başında karşıladı. 112 Acil Sağlık personelleri bulundukları istasyonda telsiz başında görevlendirme beklerken ve itfaiye personelleri komutalarında her an hazır olarak görevlerini sürdürüyor. Polis ekipleri ise kentin tüm noktalarında devriye ve uygulama görevi yürütüyor. Yeni yıl dileklerini aktaran doktor Adem Bektaşoğlu, “Bizi her zamanki gibi görevimizin başındayız. Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah daha sağlıklı günlerde tekrardan bir araya geliriz” dedi.
İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, “İtfaiye Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız. 2022’nin tüm güzellikler ile beraber gelmesi dileğiyle bütün herkesin yeni yılını kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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