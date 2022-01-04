Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR´da, devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Şengül (42) öldü, eşi Keziban Şengül (34) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yaylabeli köyü Şamlı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Şengül´ün direksiyon kontrolünü yitirdiği 15 DF 631 plakalı traktör devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Mustafa Şengül öldü, eşi Keziban Şengül ise yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Keziban Şengül, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Şengül'ün cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-01-04 15:00:45



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