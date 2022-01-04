Burdur'da masa tenisi rüzgarı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) OKUL Sporları Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi grup müsabakaları, Burdur'da başladı.

Burdur Merkez Spor Salonu'nda başlayan turnuvada erkeklerde ve kızlarda Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Muğla, Uşak, Antalya, İzmir, Mersin, Denizli, Konya, İstanbul ve Kayseri takımları mücadele ediyor. Üç gün sürecek turnuva sonunda ilk dört sırayı alacak ekipler, 12-14 Şubat tarihlerinde Tokat'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondan genel görüntü

Kız maçlarından

Erkek maçlarındanDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-01-04 16:42:52



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