Burdur'da masa tenisi rüzgarı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) OKUL Sporları Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi grup müsabakaları, Burdur'da başladı.
Burdur Merkez Spor Salonu'nda başlayan turnuvada erkeklerde ve kızlarda Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Muğla, Uşak, Antalya, İzmir, Mersin, Denizli, Konya, İstanbul ve Kayseri takımları mücadele ediyor. Üç gün sürecek turnuva sonunda ilk dört sırayı alacak ekipler, 12-14 Şubat tarihlerinde Tokat'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Salondan genel görüntü
Kız maçlarından
Erkek maçlarındanDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-01-04 16:42:52
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