Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

Burdur'da yaşayan kardeşiyle birlikte avlanmaya giden avcı, arama çalışmalarının 14'üncü saatinde ölü olarak bulundu.

Olay, Burdur’un Yeşilova ilçesi Güney Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli'de yaşayan Ahmet Tokcan, Güney Köyü’nde yaşayan kardeşi Nuri Tokcan ile buluşarak avlanmak için araziye çıktı. Bir süre sonra birbirini kaybeden kardeşlerden Nuri Tokcan eve döndü. Kardeşinin evde bir süre bekleyen Nuri Tokcan, daha sonra jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve Beşir Derneği arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Gece saatlerinde de arama çalışmaları devam ederken Ahmet Tokcan’a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Jandarma ekipleri havanın aydınlanmasıyla drone ile arama çalışmaları başlattı.



Cansız bedeni drone ile bulundu

Arama çalışmalarının 14. saatinde jandarma ekiplerinin drone arama çalışmaları yürüttüğü sırada sulama göledine yakın bir noktada bir kişinin yerde yattığını görüntüledi. Ekipler alana gittiğinde ise Tokcan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tokcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tokcan’ın kalp krizi ve ya soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerine durulurken kesin ölüm sebebi otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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