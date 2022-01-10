Burdur'da deveye katarakt ameliyatı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde, çift hörgüçlü Asya devesine katarakt ameliyatı yapıldı.

Denizli Sarayköy'de deve yetiştiriciliği yapan Mehmet Akca'ya ait 'Çağrı' adlı deve, gözündeki katarakt problemi nedeniyle MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi. İki gözünde de katarakt olan devenin sağ gözü ameliyat edildi. Deve 45 gün sonra diğer gözüne yapılacak operasyonla sağlığına kavuşacak.

Devenin sahibi Mehmet Akca, hayvanın 2 yıldır gözünde yaşadığı problemi fark edip araştırma yaptıklarında MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde operasyonun yapılabileceğini öğrendiklerini anlattı. Devenin kendileri için çok kıymetli olduğunu anlatan Akca, 45 gün sonra diğer gözden yapılacak ameliyatla devenin sağlığına kavuşmasını istediklerini söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Veteriner Hekim Harun Çınar, "İki hörgüçlü Asya devesinin yaklaşık 2 yıldır iki gözünde de katarakt oluşumu var. Denizli Sarayköy'deki veteriner hekimler tarafından bize katarakt şüphesi ile gönderildi. Yapılan muayenede ameliyata karar verildi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-01-10 15:30:29



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