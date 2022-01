Burdur’da deveye katarak ameliyatı

Burdur’da hayvan hastanesinde Denizli’den getirilen çift hörgüçlü deveye katarakt ameliyatı yapıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde 14 yaşındaki çift hörgüçlü deveye katarakt ameliyatı yapıldı. Denizli’nin Sarayköy ilçesinde deve yetiştiriciliği yapan Mehmet Akca kendisine ait Asya Devesinin gözünde bir problem olduğunda şüphelenerek hayvan hastanesine getirerek kontrollerini yaptırdı. Yapılan kontrollerde devenin çift gözünde katarakt oluştuğu tespit edilerek ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Çağrı isimli deve 45 gün sonra diğer gözünden de ameliyat olacağı belirtildi.

Ölmesi yerine tedavisini yaptırmanın kendilerini daha mutlu ettiğini belirten Mehmet Akca, “Çift hörgüçlü devemiz Çağrı, bizim güreş develerimizin babası oluyor. Yaklaşık sekiz senedir bizimle yaşıyor, 2530 civarından yavrusunu aldık. Dişi güreş develerinin üretimini yapıyoruz. Ölmesi yerine tedavisini yaptırmak bizi daha mutlu etti. Devemizin bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz" dedi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Veteriner Hekim Dr. Öğretim Üyesi Harun Çınar, “Yaklaşık iki yıldır her iki gözünde de katarakt oluşumu var. Oradaki veteriner hekimler tarafından bize katarakt şüphesi ile gönderildi. Yapılan muayenede her iki gözde de katarakt olduğu ve opere edilmesine karar verildi. Şimdi operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirip, şifaya ulaşmasına yardımcı olacağız. Şu an yapacağımız operasyonda tek gözünü opere edeceğiz, 45 gün sonra da diğer gözünün operasyonunu planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

