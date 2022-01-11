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(ÖZEL) Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti

DHA

(ÖZEL) Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti


Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Burdur'da televizyonda izleyip merak ettiği kick boks sporuna başladığında babasının 'sakatlanır' endişesiyle karşı çıktığı Gökçe Nur Tarhan (23), 6 yılda 3 Türkiye birinciliği, 6 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü, Avrupa ile dünya kupası şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük kazandı. Başarılarıyla gururlandırdığı babası en büyük destekçisi olan Tarhan, eksik kalan dünya şampiyonluğu madalyasını kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gökçe Nur Tarhan, ortaokulda hentbol takımına girdi. Televizyondan izlediği kick boks maçlarından etkilenen Tarhan, bu sporu yapmaya karar verdi. Kick boks antrenmanlarına katılan Tarhan, antrenör Deniz Sögü Koç ile çalışmalara başladı. Gökçe Nur Tarhan, 6 yıl önce başladığı kick boks sporunda ilk yılında Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonra katıldığı tüm turnuvalardan madalya ile dönen Tarhan, 2019 yılında İtalya'nın Rimini kentinde yapılan Best Fihgter Dünya Kick Boks Kupası'nda ay yıldızlı formayı giydi. Turnuvada 70 kilo K-1 kategorisinde dünya ikincisi olan Tarhan, 16-19 Eylül 2021'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda artı 70 kilo K1 kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
TÜRKİYE ŞAMPİYONU, AVRUPA VE DÜNYA İKİNCİSİ
Tarhan, 6 yılda kick boks turnuvalarında 3 Türkiye birinciliği, 6 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü alarak kürsüye çıktı. Gökçe, 2018 yılında Avrupa Kupası Şampiyonası'nda ikinci, 2019 ve 2021 yıllarındaki şampiyonalarda da üçüncülük elde etti. Tarhan, onlarca madalyası arasında eksik kalan dünya şampiyonluğu madalyasını kazanmak için çalışmalarına devam ediyor.
TELEVİZYONDA İZLEYİP MERAK ETTİ
Kick boks sporuna merakla başladığını anlatan Tarhan, "Televizyonda kick boks ve boks maçlarını izliyordum. Lisede kick boks sporuna başladım. İlk yıl Türkiye üçüncüsü oldum. Şimdiye kadar gittiğim turnuvalardan derecesiz dönmedim. Türkiye şampiyonluklarım var. Türkiye ikinciliklerim var. Dünya ikincisi oldum, geçen yıl da dünya üçüncülüğünü kazandım. Hedefim dünya kupasında altın madalya kazanmak. Üniversiteden mezun olduktan sonra da kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum" diye konuştu.
SAKATLANIR ENDİŞESİYLE KARŞI ÇIKAN BABANIN MADALYA GURURU
Gökçe Nur Tarhan'ın başarısıyla gurur duyan babası Erol Tarhan (56), sakatlık yaşayacağı korkusuyla kızının kick boks sporu yapmasına ilk zamanlar karşı çıktığını söyledi. Gökçe'nin madalya kazandıktan sonra yaşadığı mutluluğundan dolayı kızına her zaman destek olduğunu anlatan Erol Tarhan, "Gökçe bu sporda başarılı oldu. Başarısından gurur duyuyorum. Daha önce niye göndermedim diye üzüldüm. Burdur´un gururu oldu" dedi
KOÇ: 'KEŞKE BENİM SPORCUM OLSA' DİYE DÜŞÜNDÜM
Kick Boks Burdur İl Temsilcisi ve antrenör Deniz Sögü Koç ise sporcusu ile ilk tanışmasını şu sözlerle anlattı:
"Stadyumun bahçesinde güvenlik görevlisi arkadaşımla konuşurken karşıdan Gökçe'nin geldiğini gördüm. Baktım 'keşke benim sporcum olsa' diye düşündüm. Gökçe bize doğru geldi ve beni tanımadağı için 'Deniz Hoca'yı görecektim' dedi. Bu şekilde tanıştık. Ertesi gün geldi antrenmanlara başladık. 6 yıl oldu. O günden bu yana Gökçe başarıyla devam ediyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçlardan görüntüler 
Gökçe Nur Tarhan ile röportaj
Gökçe Nur Tarhan antrenman görüntüleri
Baba Erol Tarhan ile röportaj
Antrenör Deniz Sögü Koç ile röportaj
Madalyalarla görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-01-11 10:14:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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