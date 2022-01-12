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2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı gözaltında

DHA

2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı gözaltında


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da, Ayşenur Kazık (2) iddiaya göre, yatağında ölü bulunurken, annesi Kader K., anneannesi Yüksel K. ve dayısı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. 
Cemil Mahallesi Koskos Sokak'taki müstakil evde oturan Kader K., iddiaya göre, sabah işe gitmek için uyandığında, kızı Ayşenur Kazık'ın yatağında hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ayşenur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ayşenur'un cansız bedeni, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Kader K., anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Aile üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, Kader K.'nin, Ayşenur'un babası ile ayrı yaşadığı ve 1 de erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Ayşenur'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-01-12 16:35:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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