Silahla yaraladığı husumetlisinin başında bekleyerek kendini ihbar etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahla yaraladığı husumetlisinin başında bekleyerek kendini ihbar etti

İHA

Silahla yaraladığı husumetlisinin başında bekleyerek kendini ihbar etti

Burdur’da kız meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkan gençlerden biri diğerini silahla ayağından yaraladı. Daha sonra yaraladığı şahsın başında bekleyerek kendini ihbar etti.
Olay, Burdur’un Burç Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emin A., ile Fatih K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra ikili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Emin A., yanında bulunan silahla Fatih K.’ya 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Fatih K.’nın biri bacağına, diğeri duvara isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Fatih K.’nın yanına giden Emin A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Fatih K.’yı Burdur Devlet Hastanesine kaldırırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerine tabanca ile teslim olan Emin A, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölümü sonrası annesi ve dayısı tutuklanan minik Ayşenur'un babası, kızının cenazesini feryat ederek aldı Acılı baba darp edilerek öldürüldüğü ileri sürülen kızının cenazesine son kez sarılıp gözyaşı döktü Ayşenur’un babası: “Kızımın ölüsünü aldım, oğlumu da bana böyle vermeyin”
YEREL HABERLER Ölümü sonrası annesi ve dayısı tutuklanan minik ...
KOSGEB Burdur’dan rekor destek ödemesi
YEREL HABERLER KOSGEB Burdur’dan rekor destek ödemesi
Acılı baba ölü bulunan 3 yaşındaki kızının cenazesini ve oğlunu istiyor Burdur'da şüpheli ölümü sonrası annesi ve dayısı tutuklanan Ayşenur'un babası Erdi Karakiraz: “Oğlumun da başına aynı şeyler gelmesin” Minik Ayşenur’un anneannesi cenazeyi almadan şehri terk etti
YEREL HABERLER Acılı baba ölü bulunan 3 yaşındaki kızının cenazesini ...
Yatağında ölü bulunan Ayşenur'un annesi ve dayısı tutuklandı
YEREL HABERLER Yatağında ölü bulunan Ayşenur'un annesi ve dayısı ...
Ayşenur’a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı Baba, anne ve anneannenin ikinci eşinden DNA örneği alınacak
YEREL HABERLER Ayşenur’a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne ...
2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı gözaltında (2)
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı ...
2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı gözaltında (2)
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.