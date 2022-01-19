Naylonla karda kayarken su kanalına düştü

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Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde karda naylonla kayan üniversite öğrencisi, çarptığı demir korkulukların kırılması sonucu su kanalına düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bucak ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu kampüsünde etkili olan kar yağışının ardından öğrenciler, rampada, naylonun üzerine oturup kaymaya başladı. Bu sırada öğrencilerden biri, rampanın bittiği noktada üzerinde, 'Taşkın koruma tesislerine girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı demir korkuluğa çarptı. Korkuluklar kırılınca da öğrenci su kanalına düştü. O anlar bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arkadaşlarının yardımıyla kanaldan çıkan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2022-01-19 15:27:41



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