Türkiye’nin ilk ve tek yaşlı dostu hastaneleri Burdur’da

Tüm hastanelerinde yaşlılara yönelik önemli bir projenin başlatıldığı Burdur, bu alanda tüm ikinci basamak sağlık tesislerinde ‘Yaşlı Dostu Hastane’ konseptiyle hizmet vermeye başlayan ilk ve tek il oldu.

İlk olarak Bucak Devlet Hastanesinde hayata geçirilen proje yaygınlaştırılarak sırasıyla Gölhisar Devlet Hastanesi, Burdur Devlet Hastanesi, Yeşilova Devlet Hastanesi ve Ağız ve DİŞ Sağlığı Merkezinde de hayata geçirildi. Mevcut haliyle Burdur, tüm ikinci basamak sağlık tesisleri ‘Yaşlı Dostu Hastane’ konseptine sahip ilk ve tek il olmayı başardı.

Burdur’da yaşlı oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sırrı Şenbayram, “TÜİK verilerine göre ülkemizin yaşlı nüfusu yaklaşık yüzde 9.5 iken ilimizde yüzde 15.81. İlimizde yaşlı hastalara yönelik ayrıca bir politika üretmemizi, farklı hizmet alanları oluşturmamızı gerektirmektedir. Bu kapsamda biz yaşlılarımızın daha nitelikli sağlık hizmeti alması adına bu projeye başlatmış olduk. İlimiz genelinde yataklı tedavi kurumlarında ‘Yaşlı Dostu Hastane’ projesini başlattık. İlk olarak Bucak Devlet Hastanemizde bu proje hayata geçirildi. Ardından Gölhisar Devlet Hastanesi, Burdur Devlet Hastanesi ve Yeşilova Devlet Hastanesi ayrıca Türkiye'de yine bir ilk olarak bir Burdur Ağız Diş Sağlığı Merkezinde ‘Yaşlı Dostu Hastane’ projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda tüm ikinci basamak sağlık kuruluşları ‘Yaşlı Dostu Hastane’ konseptinde hizmet veren tek il olmayı başardık” dedi.

Konsept kapsamında verilen hizmetleri anlatan İl Sağlık Müdürü Şenbayram, “Biz yaşlılarımıza, 65 yaş üstü tedavi hizmetlerini almakta zorlanan kişilere hastanelerimizde özel alanlar oluşturduk. Bu özel alanlar kişi kapıya gelerek çağrı zilini çalmasıyla başlıyor. Görevlilerimiz kapıdan alarak tedavi göreceği hatta tedavi sonrası tahlil yaptıracağı duruma kadar yaşlılarla ilgili her şey düşündüğümüz bir konsept. Hastaneler yoğun yerler, çok hengamesi olan yerler. Yaşlarımız zaten sağlık problemleri olan ve bu hizmeti almakta zorlanabilecek kişiler. Biz direkt gelen yaşlıyı sahipleniyoruz, tabiri caizse kendi üzerimize zimmet diyoruz. Bu kapıdan girdiğimde tedavi bitene kadar her adımda onun yanında oluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Yaşlı Dostu Hastane’ konseptinden memnun kaldığını belirten Abdullah Yücel, “Otel konumunda, her taraf lüks. Gayet güzel bir şekilde bizleri muayene ettiler. Tahlillerimiz yapıldı. Memnun kaldım. Yaşlı olduğumuz için bizleri sıra beklemeden direkt polikliniğe aldılar. Gereken hizmeti verdiler, bende memnun kaldım” şeklinde konuştu.

