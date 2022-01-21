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Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na 7 yaban keçisi bırakıldı

DHA

Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na 7 yaban keçisi bırakıldı


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na, 7 yaban keçisi bırakıldı. DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, "Bölgede güçlü bir yaban keçisi popülasyonu oluşturulması hedefleniyor" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından Karanlıkdere Kanyonu bölgesindeki köylerin muhtarlarından gelen istekle geçmişte kanyonda yaşadığı bilinen yaban keçilerinin tekrar bölgede doğal yaşamını sürdürmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler, doğaya yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışması yaptı. Çalışma kapsamında, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarında yakalanan 5'i dişi, 2'si erkek olmak üzere 7 yaban keçisi, Altınyayla ilçesi Ballık köyü sınırlarındaki Karanlıkdere Kanyonu'na bırakıldı.
'25 YABAN KEÇİSİ BIRAKILACAK'
DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, "Yaban keçilerinin yeniden Karanlıkdere Kanyonu'nda yaşamaları için ülkemizde ilk kez doğal ortamından alınan yaban keçileri, başka bir doğal ortama yerleştirildi. İlk etap olarak 7 yaban keçisinin yerleştirildiği bölgeye toplamda 25 yaban keçisi bırakılacak. Bölgede güçlü bir yaban keçisi popülasyonu oluşturulması hedefleniyor" dedi.
Yaban keçisi yerleştirme programına; Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Altındal, Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya ve DKMP Bölge Müdürlüğü personeli de katıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-01-21 12:31:02

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