Burdur’da Çobanpınar köyü ulaşıma kapatıldı

Burdur’da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü yolu araç girişine kapatıldı.
Bucak Kaymakamlığından yapılan açıklamada “Valiliğimiz Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar gereği Çobanpınar Köyü Sarı Dere yolunun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı araç girişine kapatılmıştır. Sarıdere mevkii ve Narağacı Mahhallesi’nde oturan vatandaşlarımızın Antalya Isparta karayolunu kullanacaklardır” ifadeleri yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.