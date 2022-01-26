İşitme engelli adamın internetten bakarak öğrendiği süsleme sanatı gelir kapısı oldu Tarlasına ektiği kabakları süs eşyalarına dönüştürüyor

Küçük yaşta geçirdiği hastalık nedeniyle işitme ve konuşma yetisini kaybeden Osman Kızıltan, tarlasına ektiği kabakları hasat ettikten sonra farklı işlemlerle süs eşyalarına dönüştürüyor.

Burdur’da yaşayan 40 yaşındaki Osman Kızıltan, 1 yaşında iken havale geçirerek işitme ve konuşma yetisini kaybetti. Bir mermer fabrikasında çalışan 2 çocuk babası Kızıltan’ın 3 yıl önce internette gördüğü kabak süslemeleri dikkatini çekti. Daha sonra boş vakitlerinde kuruttuğu kabaklara resim çizmeye başlayan Kızıltan, bu merakını ileri bir boyuta taşıdı. Kendi tarlasına ektiği kabakları biçtikten sonra bir süreliğine kurumaya bıraktı. Daha sonra kuruyan kabaklara türlü şekiller vererek, ardından ışıklandırarak süs eşyasına dönüştürdü. Kabağı süs eşyalarına dönüştürme hobisi Kızıltan’a ek gelir kapısı oldu.

Babasının hikayesini anlatan Emine Kızıltan, “3 yıl önce başladı. İlk önce kabakları beyaza boyayarak başladı. Ondan sonra kendi renklerine bırakarak devam etti. Yapımı kuruma süreciyle birlikte 34 ay sürüyor. Tohumlarını ekip, kesip, kurutuyor. Dışını yıkadıktan sonra boyama işlemine başlıyor. Bazılarını gravür makinesi ile deliyor. Daha sonra ışıklandırma ile son halini alıyor. İnternetten bakarak yapmaya çalışıyordu.. Daha sonra içine kendisinden bir şeyler katmaya başladı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.