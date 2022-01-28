Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu

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Burdur’da kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Emniyet Müdürlüğü personelleri birinci oldu.

Burdur’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi. 9 gün boyunca kıyasıya mücadelenin sürdüğü turnuvada birinciliğe Burdur İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ulaştı. Burdur Lisesi ikinci, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü oldu.

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