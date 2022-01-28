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Kanadı kırık şahini jandarma ekipleri kurtardı

İHA

Kanadı kırık şahini jandarma ekipleri kurtardı

Burdur’da kanadı kırık kızıl şahini jandarma ekipleri kurtardı.

Burdur’un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevi sırasında yaralı şahini fark etti. Jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahini jandarma ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı şahinin sol kanadının kırık olduğu tespit edildi, tedavi altına alındı.

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