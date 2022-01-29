Kalp şekli ile dikkat çeken Gölhisar Gölü kısmen dondu

Burdur’da kalp şekliyle tanınan Gölhisar Gölü kısmen dondu. Gölün buz tutması sebebiyle ağ atamayan balıkçılar gölün ilk kez bu kadar geniş alanda buz tuttuğunu söyledi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Gölhisar Gölü kısmen dondu. Uydu görüntülerinde kalbi andıran şekliyle dikkat çeken Gölhisar Gölüne avlanmaya giden balıkçılar donan göl üzerinde yürüdü. Uzun yıllar gölün bu şekilde donduğunu hatırlamadıklarını belirten Yamadı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Melikşah Yalpı, "Çocukluğumdan itibaren ekmeğimizi bu gölden çıkarırız. Ana gelir kaynağımız balıkçılık. Bu seneye gelinceye kadar gölümüzün bu şekilde donduğunu, buz tuttuğunu hatırlamıyorum. 3 haftayı aşkın bir süredir gölde kayıklarımıza atlayıp ağlarımızı atamıyoruz" dedi.

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