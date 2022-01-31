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Burdur’da 15 günde 175 kişi karda kayıp hastanelik oldu Burdur’da karda düşme vakaları artınca İl Sağlık Müdürü uyarıda bulundu

İHA

Burdur’da 15 günde 175 kişi karda kayıp hastanelik oldu Burdur’da karda düşme vakaları artınca İl Sağlık Müdürü uyarıda bulundu

Kar yağışlarının ardından Burdur’da düşme vakaları arttı. Ölümcül sonuçlara kadar varan düşme olaylarına karşı İl Sağlık Müdürü uyarılarda bulundu.
Yurt genelinde son yılların en yoğun kar yağışı gerçekleşiyor. Kar yağışı beraberinde de sakatlıkları da yanında getiriyor. Burdur İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sırrı Şenbayram, yağışların ardından kentte kar nedeniyle düşme vakalarının arttığını söyledi. Düşme vakalarının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Uzm. Dr. Şenbayram, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, alınabilecek tedbirleri anlattı.
2 haftadır yurt genelinde kar yağışının arttığını ve meteoroloji verilerine göre önümüzdeki haftalarda da artacağını belirten Uzm. Dr. Şenbayram, Burdur’da 15 28 Ocak tarihleri arasında Acil Servise başvuran düşme vaka sayısının 175 olduğunu açıkladı. Bu yaralanmaların ölümcül olabildiğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Şenbayram, “Bazen bu yaralanmalar ölümcül olabiliyor. Özellikle baş ve boyun yaralanmaları ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Yaşlılarda kalça kırıkları olabiliyor, kalça kırıklarında kaynaması zaman aldığı için üstüne yatalak hale gelebiliyorlar. Bu da yine ikincil etki olarak ölümlere yol açabiliyor. Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Şenbayram, alınabilecek tedbirleri anlattı
Ayakkabı türünden kıyafete kadar ne gibi önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Şenbayram, “Öncelikle çok zorda kalmadıkça dışarı çıkmamalıyız. İlla çıkmamız gerekiyorsa tercih ettiğimiz ayakkabı çok önemli. Ayakkabının kaygan olmaması, tabanının tırtıklı olması lazım. Bot tarzı olması yarar sağlar çünkü botlar bileğide kavradığı için özellikle bilek yaralanmalarında pozitif bir etki yapıyor. Birtakım aparatlar var. Burada gördüğünüz aparatlar örnek. Ayakkabıya takıp, çıkarılabilen altı çivili, kaymayı önleyen aparatlar. Rahat kıyafetler giymesi lazım. Dar kıyafetler hareket kısıtlılığı yol açabilir. Yaşlarımız baston, şemsiye kullanabilir. Yürüyen kişilerin ellerinin cepte olmaması lazım. Bir şey taşımaları lazım çünkü el bir denge organı olarak tek silahımız. Eller paralel şekilde bileği bükmeden düşmelerde etkisini azaltmaktadır. Düşme sonucunda en sık karşılaştığımız vakalar ayak bileği kırıkları, dirsek kırıklarını, el bileği kırıklarını, kalça ve omurga kırıkları görebiliyoruz adımlarımızı dengeli ve küçük küçük atmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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