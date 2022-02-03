Burdur’da yaban hayatı unutulmuyor

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Burdur’da DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri yaban hayatını unutmuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Burdur Melli Devlet Avlağında yaban hayatı için yem bıraktı. Bucak Orman İşletme ekiplerinin katımıyla gerçekleşen yemleme çalışmasında yaban hayatı unutulmadı.

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