‘Yaşlı Dostu Hastane’ Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği seçildi

Burdur Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Yaşlı Dostu Hastane’ konsepti Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği seçildi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından iyi uygulama örneklerinin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla teşvik edici, ilham verici, özgün iyi uygulama örneklerini açıklandı. Burdur’da faaliyete geçirilen ‘Yaşlı Dostu Hastane’ konsepti iyi uygulama örneği seçildi. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, sağlık tesislerimize yoğun ve ağır bir yük getirmiştir. Yapılan özverili çalışmaların, pandemi koşullarında yapılan düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından görülebilmesi aynı zamanda ülke genelinde diğer sağlık tesislerine de örnek olması adına yayımlanması, sağlık hizmeti sunan tüm çalışanlar ve yöneticileri için moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Burdur’da hayata geçirilen “ Yaşlı Dostu Hastane” uygulaması da Sağlık Bakanlığınca iyi uygulama örneği olarak bu mihvalde yayımlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

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