Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da kereste fabrikasında kesim yaparken sırtını hizar makinesine kaptıran Afgan uyruklu işçi Hideyetullah Safi (36) ağır yaralandı.
Burdur Mahrukatçılar Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasında çalışan Afgan uyruklu Hideyetullah Safi, akşam saatlerinde yatay hizarda kereste kesimi yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu bıçkı makinesine sırtını kaptırdı. Ağır yaralanan Safi, çalışanların çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Safi'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-02-07 19:41:21
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