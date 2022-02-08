Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da hareket halindeki TIR'ın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Burdur'dan Fethiye yönüne giden TIR'ın tekeri, Hacılar köyü yakınlarında yerinden fırlayıp, hızla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde pompaların yanında araç ya da herhangi bir kimsenin olmadığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-02-08 12:32:29
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