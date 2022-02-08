Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da hareket halindeki TIR'ın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'dan Fethiye yönüne giden TIR'ın tekeri, Hacılar köyü yakınlarında yerinden fırlayıp, hızla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde pompaların yanında araç ya da herhangi bir kimsenin olmadığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-02-08 12:32:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.