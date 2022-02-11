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Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı

DHA

Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da, ayrı yaşadığı eşi kendisine kapıyı açmayınca pompalı tüfeği boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyleyen Onur B. (30), polis ekiplerince 1 saatte ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi. 
Kent merkezinde oturan Onur B.'nin eşi Serap B., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp, 2 çocuğuyla annesinin Emekevler Mahallesi'ndeki evine döndü. Bu sabah eşinin annesine ait eve pompalı tüfekle gelen Onur B., Serap B.'nin kapıyı açmaması üzerine boğazına silahı dayayarak intihar edeceğini söyledi. İhbarla olay yerine gelen polis, Onur B.'yi 1 saat süren konuşmayla ikna edip, eyleminden vazgeçirdi. Tüfeği polise veren Onur B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-02-11 14:24:52

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