Burdur'da dikkatsiz sürücülerin kaza anı KGYS görüntülerine yansıdı

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Burdur’da dikkatsiz sürücülerin kaza anı KGYS kameralarına yansıdı.

Kaza, Emek Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, yağışlı havada kavşağa giren sürücünün dikkatsizliği kazayı da beraberinde getirdiği göründü. Kontrolsüz kavşağa giren sürücü, cadde üzerinde ilerleyen bir başka araca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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