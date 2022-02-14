Dutalan Şelalesi yükselen su debisiyle hayata döndü Buzların erimesiyle görenleri hayran bırakıyor

Burdur’da eriyen kar sularıyla su debisi yükselen Dutalan Şelalesi görenleri cezbediyor.

Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan Dutalan Şelalesi veya suyun yüzüğe benzer kayanın içerisinden geçmesi nedeniyle 'Yüzük Şelalesi' olarak da anılan şelale görenleri cezbediyor. Bölgede yağan karların erimesiyle su debisi yükselen şelale hayranlık uyandırıyor. Doğa fotoğrafçıları tarafından drone ile havadan görüntülenen şelale eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor. Belirli dönemlerde doğaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan şelaleye ilgi ise her geçen gün artıyor.

Şelalenin doğa harikası olduğunu vurgulayan Adem Mutlucan, "Mevsimsel akan Yüzük Şelalesi adını verdiğimiz şelaleye geldik. Burası Dutalan ve Elsazı arasındaki bir doğa cenneti. Son 200 metrede ulaşım biraz zor gibi oluyor ama güzel şeylere ulaşmak için bir çaba harcamak gerekiyor. Doğayı koruyalım, doğada ayak izimizden başka iz kalmasın. Doğa bizim geleceğimizdir. Doğa geçmişten miras değil, gelecekten emanettir" dedi.

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